स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली, दिया यातायात नियम पालन का संदेश

सड़क सुरक्षा माह के तहत अलवर शहर में स्कूली बच्चों की ओर से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित व्यवहार अपनाने का संदेश देना रहा। उत्साह और अनुशासन के साथ निकली इस रैली ने राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।