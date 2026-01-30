स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली, दिया यातायात नियम पालन का संदेश

सड़क सुरक्षा माह के तहत अलवर शहर में स्कूली बच्चों की ओर से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित व्यवहार अपनाने का संदेश देना रहा। उत्साह और अनुशासन के साथ निकली इस रैली ने राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
रैली में शामिल स्कूली बच्चों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर “हेलमेट जरूर पहनें”, “सीट बेल्ट लगाएं”, “तेज गति जानलेवा है”, “मोबाइल से दूरी, सड़क पर पूरी नजर” जैसे नारों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का महत्व बताया। बच्चों ने पैदल चलने वालों के अधिकार, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग और यातायात संकेतों के पालन पर भी जोर दिया।
रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान आम लोगों ने रैली का समर्थन करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने का संकल्प लिया। शिक्षकों और अभिभावकों ने बच्चों को सड़क पर जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख दी।
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आगे भी जागरूकता कार्यक्रम, नियमों के पालन को लेकर अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस रैली के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों तक सीमित नहीं, बल्कि यह सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
