अलवर

वैश्य समाज का 5वां रक्तदान शिविर 2 फरवरी को 

वैश्य समाज कठूमर के तत्वावधान में एसएमएस अस्पताल जयपुर एवं जीवनधारा ब्लड बैंक अलवर के सहयोग से 2 फरवरी को पांचवां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा।

अलवर

Rajendra Banjara

Jan 30, 2026

वैश्य समाज कठूमर के तत्वावधान में एसएमएस अस्पताल जयपुर एवं जीवनधारा ब्लड बैंक अलवर के सहयोग से 2 फरवरी को पांचवां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ रोड स्थित जाट धर्मशाला में होने वाले इस शिविर को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आयोजकों का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर जरूरतमंद मरीजों की मदद करना है।

महामंत्री गगन खंडेलवाल और शिविर प्रभारी अनिल कूलवाल ने बताया कि यह शिविर वैश्य समाज के अध्यक्ष लोकेश जैन के मार्गदर्शन एवं युवा अध्यक्ष रमाकांत खंडेलवाल की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है। शिविर की व्यवस्थाओं और प्रचार-प्रसार को लेकर समाज की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कोषाध्यक्ष छैल बिहारी अग्रवाल, पारस जैन, लोकेश पंसारी, मनोज आमेरिया, शैलू अग्रवाल, सुरेश खंडेलवाल, रविन्द्र खंडेलवाल, रवि जैन टिटपुरी, ग्रीस बंसल सहित अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले रक्तदाताओं को डोनर कार्ड एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं, लगातार पांचवीं बार रक्तदान करने वाले रक्तवीरों का विशेष सम्मान होगा। वैश्य समाज की टीम ने जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों व स्टाफ को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। महिला अध्यक्ष बीना बंसल के नेतृत्व में महिला टीम भी महिलाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रही है।

30 Jan 2026 04:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / वैश्य समाज का 5वां रक्तदान शिविर 2 फरवरी को 
