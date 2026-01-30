वैश्य समाज का 5वां रक्तदान शिविर 2 फरवरी को 

महामंत्री गगन खंडेलवाल और शिविर प्रभारी अनिल कूलवाल ने बताया कि यह शिविर वैश्य समाज के अध्यक्ष लोकेश जैन के मार्गदर्शन एवं युवा अध्यक्ष रमाकांत खंडेलवाल की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है। शिविर की व्यवस्थाओं और प्रचार-प्रसार को लेकर समाज की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कोषाध्यक्ष छैल बिहारी अग्रवाल, पारस जैन, लोकेश पंसारी, मनोज आमेरिया, शैलू अग्रवाल, सुरेश खंडेलवाल, रविन्द्र खंडेलवाल, रवि जैन टिटपुरी, ग्रीस बंसल सहित अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।