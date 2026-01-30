111 कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ का विधिवत समापन, पूर्णाहुति में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

नारायणपुर कस्बे के पुरुषोतमदास महाराज मंदिर परिसर में आयोजित 111 कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ का शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्णाहुति के साथ विधिवत समापन हुआ। नौ दिनों तक चले इस भव्य धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। समापन अवसर पर यज्ञ स्थल पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया।