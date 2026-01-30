111 कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ का विधिवत समापन, पूर्णाहुति में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

नारायणपुर कस्बे के पुरुषोतमदास महाराज मंदिर परिसर में आयोजित 111 कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ का शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्णाहुति के साथ विधिवत समापन हुआ। नौ दिनों तक चले इस भव्य धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। समापन अवसर पर यज्ञ स्थल पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया।
महायज्ञ का शुभारंभ 21 जनवरी को जनार्दन देवाचार्य के सानिध्य में कलश यात्रा के साथ हुआ था। 1551 महिलाओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा ने नगर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। देश-प्रदेश से आए विद्वान आचार्यों ने प्रतिदिन वैदिक विधि से आहुतियां दिलाई। भजन-कीर्तन और प्रवचनों से श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति मिली।
पूर्णाहुति कार्यक्रम में बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत, पूर्व मंत्री डॉ. रोहिताश्व शर्मा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। विधायक ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज में एकता और संस्कारों का संवाहक बताया। आयोजन की सफलता में मंदिर समिति और श्रद्धालुओं का विशेष योगदान रहा। प्रशासनिक दृष्टि से एसडीएम दिनेश शर्मा व पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।
