नारायणपुर में 12वां सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 



खेल स्टेडियम में विद्वान पंडितों की ओर से वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संस्कार संपन्न कराए गए। आयोजन में समाज के गणमान्य लोगों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन ने सहभागिता की। सामूहिक विवाह सम्मेलन ने सामाजिक एकता, सहयोग और सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने का संदेश दिया। आयोजन को लेकर नवविवाहित जोड़ों एवं उनके परिजनों में खासा उत्साह और संतोष देखने को मिला।