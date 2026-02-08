रामगढ़ में खुलेगा नया मिनी सचिवालय, CM ने 152 करोड़ से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में ग्रामोत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रामगढ़ क्षेत्र में 152 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।