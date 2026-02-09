शर्मसार: सलवार की पोटली में मिला 8 माह का भ्रूण, अलवर की झाड़ियों में फेंका, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाए पुलिस पर ये आरोप

पुलिस के अनुसार भ्रूण सलवार और पॉलीथिन में लिपटी पोटली में रखा गया था। सहायक उप निरीक्षक तेजराम ने बताया कि यह पोटली करीब दो दिन से झाड़ियों में पड़ी थी। राहगीरों ने इसे कचरा समझकर नजरअंदाज कर दिया। रविवार सुबह खेत से लौट रहे एक किसान को पोटली पर संदेह हुआ। जब उसने पोटली खोलकर देखी तो अंदर 8 माह का भ्रूण मिला, जिसके बाद उसने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी।