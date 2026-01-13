PM Jan Aushadhi Kendra : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र होंगे शुरू, आदेश जारी

Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra : अब प्रदेश के मरीजों को महंगी दवाओं के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। राजस्थान सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र शुरू करने का फैसला लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिला अस्पताल परिसरों में जनऔषधि केन्द्र खोलने के लिए पात्र आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।