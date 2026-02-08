महाशिवरात्रि महोत्सव की धूम, त्रिपोलिया महादेव समिति की कलश व शोभायात्रा निकली



इसी क्रम में राज ऋषि अभय समाज के रंगमंच पर पशुपतिनाथ भगवान की कथा का शुभारंभ हुआ। कथा वाचन के पहले दिन कथा व्यास ने शिव महिमा, सृष्टि की रचना और भगवान शिव के करुणामय स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजकों के अनुसार महाशिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहर में पूरे दिन भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना रहा।