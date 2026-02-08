Alwar News: भरपूर मिलेगी बिजली, राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अलवर से CM भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा ऐलान

इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी संगठन की मजबूती पर बल देते हुए चुनावी रणनीति पर अपने विचार साझा किए। बैठक में वन मंत्री संजय शर्मा, विधायक देवी सिंह शेखावत, डॉ. जसवंत यादव, महंत बालक नाथ, सुखवंत सिंह, रमेश खींची सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर पहुंचने पर सर्किट हाउस में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्यमंत्री संजय शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने भी मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट किया।