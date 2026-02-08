8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Bhupendra Yadav : भूपेंद्र यादव का बड़ा ऐलान, 2 फरवरी को हर साल अलवर में मनेगा पक्षी समारोह

Bhupendra Yadav : केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान किया। भूपेंद्र यादव ने कहा अब अलवर में हर साल 2 फरवरी को पक्षी समारोह का आयोजन होगा। इसके साथ ही अरावली संरक्षण के लिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 08, 2026

Bhupendra Yadav big announcement every year 2 February Alwar celebrated a bird festival

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव। फाइल फोटो पत्रिका

Bhupendra Yadav : अलवर के रामसर साइट घोषित सिलीसेढ़ झील पर शनिवार को पहली बार बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अब अलवर में हर साल 2 फरवरी को पक्षी समारोह का आयोजन होगा। यहां 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां आती हैं। उन्होंने एक शेर सुनाकर पक्षियों की खूबियों को सबके सामने रखने का प्रयास किया। वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा- कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजाघर बना बैठे, हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, कभी इधर बैठे, कभी उधर बैठे।

प्रकृति ही देती है अनमोल जीवन

केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पक्षी बिना किसी भेदभाव या सरहद के स्वतंत्र रूप से प्रकृति में विचरण करते हैं। इंसान चांद पर जा सकता है। हम मशीन बना सकते हैं, लेकिन एक छोटा पक्षी नहीं बना सकते और न उसमें प्राण डाल सकते हैं। प्रकृति ही अनमोल जीवन देती है और हमें उसके साथ मिलकर चलना होगा। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि उदयपुर के बाद अलवर में बर्ड फेस्टिवल हो रहा है।

अरावली संरक्षण के लिए शुरू किया ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट

केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र ने कहा कि कटीघाटी पर बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। विज्ञान पार्क विकसित होगा। टाइगर मैराथन आयोजित हो रही है, जिससे अलवर विश्व पटल पर छाया हुआ है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर कहा कि हम अरावली के संरक्षण व विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अरावली क्षेत्र में ग्रीन वाॅल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी को लेकर टाइगर मैराथन हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंगलसर व मानसरोवर रामसर साइट घोषित होंगे।

स्कूली बच्चों ने दूरबीन से देखी परिंदों की दुनिया

कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीणों को दूरबीन की सहायता से ब्राह्मणी डक, उल्लू, सुरखाब समेत कई पक्षी दिखाए गए। साथ ही उनकी जानकारी भी लोगों को दी गई। इस दौरान सरिस्का के अधिकारियों व अन्य वन कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया।

इस मौके पर डीजी फॉरेस्ट सुशील अवस्थी, रमेश पांडे, पीसीसीएफ पवन उपाध्याय, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, एसपी सुधीर चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Bharatpur Gift : भरतपुर का होगा कायाकल्प, 6-लेन सड़क का मिला तोहफा, BDA ने जारी किया वर्क ऑर्डर
भरतपुर
Bharatpur six-lane road has been gifted BDA has issued work order

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Bhupendra Yadav : भूपेंद्र यादव का बड़ा ऐलान, 2 फरवरी को हर साल अलवर में मनेगा पक्षी समारोह

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar Tiger Marathon: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले- यह सामाजिक एकता और भाईचारे की दौड़

अलवर

अलवर टाइगर मैराथन बना फिट इंडिया और पर्यावरण संरक्षण का महाकुंभ, CM भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी

अलवर

Rajasthan: पूर्व विधायक बलजीत यादव को जेल भेजा, कोर्ट ने गिरफ्तारी की वैधता पर फैसला रखा सुरक्षित

Baljeet Yadav
अलवर

राजस्थान में पहाड़ दरका: 100 फीट गहरी खाई और 50 हजार टन मलबे में दबा पोकलेन ऑपरेटर, रूह कंपा देगा मंजर

Alwar Landslide
अलवर

अलवर में पैंथर और युवक आमने-सामने, दोनों में हुआ जबरदस्त संघर्ष, आगे जो हुआ जानकर उड़ जाएंगे होश

Alwar News Man and Panther in Fierce Face-Off Both
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.