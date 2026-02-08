Bhupendra Yadav : भूपेंद्र यादव का बड़ा ऐलान, 2 फरवरी को हर साल अलवर में मनेगा पक्षी समारोह

Bhupendra Yadav : अलवर के रामसर साइट घोषित सिलीसेढ़ झील पर शनिवार को पहली बार बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अब अलवर में हर साल 2 फरवरी को पक्षी समारोह का आयोजन होगा। यहां 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां आती हैं। उन्होंने एक शेर सुनाकर पक्षियों की खूबियों को सबके सामने रखने का प्रयास किया। वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा- कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजाघर बना बैठे, हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, कभी इधर बैठे, कभी उधर बैठे।