Rajasthan: पूर्व विधायक बलजीत यादव को जेल भेजा, कोर्ट ने गिरफ्तारी की वैधता पर फैसला रखा सुरक्षित

शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। बलजीत यादव के बचाव पक्ष ने उनकी गिरफ्तारी को पूरी तरह ‘अवैध’ बताया। वकीलों ने मांग की कि जब तक गिरफ्तारी की वैधता तय नहीं हो जाती, तब तक आगे की प्रक्रिया न बढ़ाई जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 9 फरवरी को ईडी को इस बिंदु पर बहस के लिए समय दिया है।