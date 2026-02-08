Alwar Tiger Marathon: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले- यह सामाजिक एकता और भाईचारे की दौड़

Alwar Tiger Marathon फिट इंडिया मूवमेंट और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ आयोजित ‘अलवर टाइगर मैराथन’ रविवार को भव्य और ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजन के दौरान 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियों में देश-विदेश के कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय धावकों ने भाग लिया। मैराथन के लिए देशभर से 18 हजार से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो इसके प्रति लोगों के उत्साह को दर्शाता है।