एक साथ दिखे तीन टाइगर, ट्रैक पर बैठी बाघिन और शावक; पर्यटक हुए रोमांचित

यह साइटिंग सरिस्का बफर जोन के अंधेरी इलाके में चोर की होली वॉटर पॉइंट के पास हुई। बाघिन पूरी तरह निश्चिंत नजर आ रही थी और उसके दोनों शावक भी पास ही बैठे खेलते दिखाई दिए। इससे पहले भी यह बाघिन अपने शावकों के साथ इसी क्षेत्र में देखी जा चुकी है। तीन टाइगरों की एक साथ मौजूदगी का वीडियो भी पर्यटकों द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।