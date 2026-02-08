अलवर टाइगर मैराथन का भव्य आयोजन, विदेशी भी हुए शामिल… देखें मैराथन से जुडी ख़ास झलकियां 

Alwar Tiger Marathon फिट इंडिया मूवमेंट, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव का सशक्त संदेश लेकर ‘अलवर टाइगर मैराथन-2026 का रविवार को आयोजन हुआ। सुबह प्रताप ऑडिटोरियम के सामने से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, ब्रांड एंबेसडर अभिनेता रणदीप हुड्डा आदि ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की श्रेणियों में आयोजित इस मैराथन में देश-विदेश के धावकों ने हिस्सा लेकर अलवर को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर खास पहचान दिलाई।