राजगढ़ में बोलेरो पलटी, एक की मौत दो घायल, प्रेम विवाह से जुड़ा विवाद आने की बात सामने आई

अस्पताल में जमा ग्रामीण व परिजन (फोटो - पत्रिका)
राजगढ़ थाना क्षेत्र के नयागांव माचाड़ी में एक बोलेरो के असंतुलित होकर पलट जाने से दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्घटना में बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर रैफर कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बिलंदी श्यामगंगा निवासी रामफूल गुर्जर तथा खेड़ली चंदावत, लक्ष्मणगढ़ निवासी विवेक गुर्जर गंभीर घायल हुए हैं। वहीं मालाखेड़ा निवासी राजेंद्र प्रसाद चौधरी को डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
घायल विवेक गुर्जर ने आरोप लगाया कि उसने तीन माह पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। विवेक के अनुसार वह बाइक से बुटोली की ओर जा रहा था, तभी लड़की पक्ष के लोगों ने बोलेरो से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। आरोप है कि उसे जबरन बोलेरो में बैठाकर मारपीट की गई और मोबाइल व 50 हजार रुपये नकद छीन लिए गए। इसी दौरान नया गांव माचाड़ी के पास बोलेरो पलट गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है।
