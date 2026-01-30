राजगढ़ में बोलेरो पलटी, एक की मौत दो घायल, प्रेम विवाह से जुड़ा विवाद आने की बात सामने आई

घायल विवेक गुर्जर ने आरोप लगाया कि उसने तीन माह पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। विवेक के अनुसार वह बाइक से बुटोली की ओर जा रहा था, तभी लड़की पक्ष के लोगों ने बोलेरो से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। आरोप है कि उसे जबरन बोलेरो में बैठाकर मारपीट की गई और मोबाइल व 50 हजार रुपये नकद छीन लिए गए। इसी दौरान नया गांव माचाड़ी के पास बोलेरो पलट गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है।