सूने मकान को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात, नकदी चोरी

खैरथल ञ्च पत्रिका. शहर की पुरानी आबादी स्थित राजकीय आयुर्वेद अस्पताल के सामने एक बार फिर सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। गुरुवार रात अज्ञात बदमाशों ने घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार के दो दिन बाद लौटने पर घटना का खुलासा हुआ।

जानकारी के अनुसार सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका मंजूलता बुधवार को अपनी छोटी बेटी के साथ रिश्तेदारी में हुई मृत्यु के कारण बाड़मेर गई हुई थीं। शुक्रवार सुबह घर लौटने पर उन्होंने मुख्य दरवाजा खुला पाया। भीतर प्रवेश करने पर कमरों का सामान बिखरा मिला और दोनों अलमारियां खुली हुई थीं। पीडि़ता ने बताया कि चोर करीब दस तोला सोना, साढ़े तीन सौ ग्राम चांदी के कड़े सहित अन्य आभूषण तथा लगभग 35 हजार रुपए नकद चुरा ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर ङ्क्षफगर ङ्क्षप्रट एक्सपर्ट की सहायता से जांच शुरू की। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि शहर में इस प्रकार की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सूने मकानों को निशाना बना रही चोर गिरोह की गतिविधियों से लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन किसी का भी खुलासा नहीं हो पाया है।