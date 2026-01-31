31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सूने मकान को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात, नकदी चोरी

खैरथल ञ्च पत्रिका. शहर की पुरानी आबादी स्थित राजकीय आयुर्वेद अस्पताल के सामने एक बार फिर सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। गुरुवार रात अज्ञात बदमाशों ने घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार के दो दिन बाद लौटने पर घटना का खुलासा हुआ।जानकारी के अनुसार सरकारी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

kailash Sharma

Jan 31, 2026

खैरथल ञ्च पत्रिका. शहर की पुरानी आबादी स्थित राजकीय आयुर्वेद अस्पताल के सामने एक बार फिर सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। गुरुवार रात अज्ञात बदमाशों ने घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार के दो दिन बाद लौटने पर घटना का खुलासा हुआ।
जानकारी के अनुसार सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका मंजूलता बुधवार को अपनी छोटी बेटी के साथ रिश्तेदारी में हुई मृत्यु के कारण बाड़मेर गई हुई थीं। शुक्रवार सुबह घर लौटने पर उन्होंने मुख्य दरवाजा खुला पाया। भीतर प्रवेश करने पर कमरों का सामान बिखरा मिला और दोनों अलमारियां खुली हुई थीं। पीडि़ता ने बताया कि चोर करीब दस तोला सोना, साढ़े तीन सौ ग्राम चांदी के कड़े सहित अन्य आभूषण तथा लगभग 35 हजार रुपए नकद चुरा ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर ङ्क्षफगर ङ्क्षप्रट एक्सपर्ट की सहायता से जांच शुरू की। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि शहर में इस प्रकार की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सूने मकानों को निशाना बना रही चोर गिरोह की गतिविधियों से लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन किसी का भी खुलासा नहीं हो पाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 12:34 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सूने मकान को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात, नकदी चोरी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

111 कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ का विधिवत समापन, पूर्णाहुति में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

अलवर

वैश्य समाज का 5वां रक्तदान शिविर 2 फरवरी को 

अलवर

राजगढ़ में बोलेरो पलटी, एक की मौत दो घायल, प्रेम विवाह से जुड़ा विवाद आने की बात सामने आई

अलवर

नगर निगम में मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, राष्ट्रपिता को किया नमन 

अलवर

विद्यालय में सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियों की धूम, भामाशाह व पूर्व छात्रों का हुआ सम्मान

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.