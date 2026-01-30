नगर निगम में मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, राष्ट्रपिता को किया नमन 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर निगम परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और समानता का प्रतीक रहा है।
उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और आज भी उनके विचार समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। वक्ताओं ने कहा कि गांधीजी के दिखाए रास्ते पर चलकर ही देश में भाईचारा, शांति और सामाजिक समरसता को मजबूत किया जा सकता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को याद किया गया। कांग्रेस नेताओं ने वर्तमान समय में गांधीवादी मूल्यों की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला और युवाओं से उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की।
इस अवसर पर नगर निगम से जुड़े जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे महात्मा गांधी के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने और समाज में सत्य व अहिंसा के मूल्यों को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ।
