नगर निगम में मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, राष्ट्रपिता को किया नमन 

उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और आज भी उनके विचार समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। वक्ताओं ने कहा कि गांधीजी के दिखाए रास्ते पर चलकर ही देश में भाईचारा, शांति और सामाजिक समरसता को मजबूत किया जा सकता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को याद किया गया। कांग्रेस नेताओं ने वर्तमान समय में गांधीवादी मूल्यों की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला और युवाओं से उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की।