Rajasthan: सड़क पर पड़े शवों का भयावह मंजर, कांप उठी हर किसी की रूह, देखें दिल दहलाने वाली तस्वीरें

Dausa Road Accident: दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे का भयावह मंजर देख हर कोई स्तब्ध है। दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बुधवार तड़के खाटूश्याम जी लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। इस भीषण हादसे में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। वहीं, 12 घायलों में से 9 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई। हादसे का भयावह मंजर देख हर किसी की रूह कांप उठी।