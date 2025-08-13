Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Rajasthan: सड़क पर पड़े शवों का भयावह मंजर, कांप उठी हर किसी की रूह, देखें दिल दहलाने वाली तस्वीरें

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे का भयावह मंजर देख हर कोई स्तब्ध है। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 13, 2025

dausa-road-accident-2
Play video
दौसा में भीषण सड़क हादसा। फोटो: पत्रिका

Dausa Road Accident: दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे का भयावह मंजर देख हर कोई स्तब्ध है। दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर बुधवार तड़के खाटूश्याम जी लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। इस भीषण हादसे में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। वहीं, 12 घायलों में से 9 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई। हादसे का भयावह मंजर देख हर किसी की रूह कांप उठी।

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एटा और फिरोजाबाद के रहने वाले 45 लोग दो पिकअप में सवार होकर राजस्थान आए थे। खाटूश्याम जी दर्शन के बाद सालासर बालाजी गए।

जहां पर दर्शन के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थी। तभी दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर सैंथल थाना क्षेत्र के बापी गांव के पास महिलाओं और बच्चों से भरी पिकअप हादसे का शिकार हो गई।

हादसे के बाद मच गई चीख पुकार

हादसे से पहले पिकअप में सवार महिलाएं और बच्चे नींद में थे। लेकिन, जैसे ही तेज धमाके से आंख खुली तो सभी खून से लथपथ थे। हादसे के बाद सड़क पर जगह-जगह लाशें पड़ी थी। सड़क पर जगह-जगह खून था। मृतकों और घायलों के जूते-चप्पल भी सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।

मदद को दौड़ पड़े लोग

कंटेनर सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार पिकअप पीछे से कंटेनर में जा घुसी। हादसे के साथ ही तेज धमाका हुआ। जिससे आसपास के लोग भी नींद से जाग उठे और मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे का मंजर इतना भयावह था कि हर कोई स्तब्ध हो गया।

पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त

हादसा इतना जबर्दस्त था कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप के अंदर बैठे लोग भी उछलकर सड़क पर जा गिरे। इस भीषण हादसे में 10 श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, बाकी खून से पथपथ हालत में सड़क पर कराहते रहे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

इसके बाद एंबुलेंस की मदद से घायलों को दौसा जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से गंभीर हालत में 10 लोगों को जयपुर रैफर कर दिया। जिनमें से एक महिला की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई।

