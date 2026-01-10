Dausa Crime: चावल के कट्टों के बीच में मिला 1 करोड़ का ‘नशा’, पुलिस और एजीटीएफ के भी उड़े होश

पुलिस ने बताया कि कुल 1070 पेटी शराब और 415 चावल के कट्टे (प्रत्येक 20 किलो) जब्त किए गए। शराब के नमूने नियमानुसार लिए गए और सभी कार्टनों को सील कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि शराब हरियाणा के सिरसा क्षेत्र से गुजरात ले जाई जा रही थी। उसके पास शराब परिवहन का कोई लाइसेंस या परमिट नहीं था। अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त ट्रक भी जब्त किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य संदिग्धों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।