धौलपुर में वनरक्षक की मौत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बजरी माफिया गिरफ्तार

सरमथुरा सीओ नरेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी बजरी माफिया रामसेवक उर्फ चालू पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी चिल्लीपुरा मजरा नगर थाना सरमथुरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीओ ने बताया कि घटना को लेकर आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वारदात में और कौन लोग शामिल थे, इसे लेकर जांच चल रही है।