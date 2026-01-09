धौलपुर में वनकर्मी जितेंद्र सिंह की मौत, माफिया ने चढ़ा दी थी बजरी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली, काटना पड़ा था एक पैर

गौरतलब है कि सरमथुरा थाना क्षेत्र के झिरी नाके पर तैनात वनकर्मी जितेंद्र को बजरी माफियाओं ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया था। गंभीर हालत में उसे सरमथुरा से जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया। टाइगर अभ्यारण्य रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। ट्रैक्टर का पहिया वनकर्मी की जांघ के ऊपर से गुजर गया, जिससे पैर और जांघ में गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था।