धौलपुर में वनकर्मी जितेंद्र सिंह की मौत, माफिया ने चढ़ा दी थी बजरी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली, काटना पड़ा था एक पैर

forest officer jitendra singh shekhawat died (Photo Patrika Network)
forest officer jitendra singh shekhawat died: धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में वन विभाग की झिरी चौकी के पास बुधवार-गुरुवार रात वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत पर माफिया के चंबल बजरी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वनकर्मी को बाद में सरमथुरा और फिर जयपुर रेफर किया गया। वनकर्मी की शुक्रवार रात जयपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई।
जयपुर से खबर मिलने पर वन विभाग स्टॉफ में शोक की लहर दौड़ गई। इससे पहले विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में वनकर्मी का इलाज हुआ, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाए। टीम ने वनकर्मी की जिंदगी बचाने को उसका बायां पैर तक काटना पड़ा था।
इधर, पुलिस की ओर से आरोपी बजरी माफियाओं की तलाश में छापेमारी की जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने चार बजरी माफियाओं को पूछताछ के लिए डिटेन किया है। घटनाक्रम को लेकर सरमथुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि वनकर्मी की उपचार के दौरान मौत की सूचना मिली है।
गौरतलब है कि सरमथुरा थाना क्षेत्र के झिरी नाके पर तैनात वनकर्मी जितेंद्र को बजरी माफियाओं ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया था। गंभीर हालत में उसे सरमथुरा से जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया। टाइगर अभ्यारण्य रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। ट्रैक्टर का पहिया वनकर्मी की जांघ के ऊपर से गुजर गया, जिससे पैर और जांघ में गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था।
