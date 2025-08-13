Jaipur Crime: मदद की चीखें गूंजती रहीं… लेकिन नहीं रुके बेरहम, घेरकर युवक की हत्या, 7 की हालत गंभीर

खूनी संघर्ष में एक पक्ष के श्रीराम (45) पुत्र गंगाराम जाट, मनीष (29) पुत्र बजरंग जाट, राहुल (20) पुत्र श्रीराम जाट, कैलाशी (40) पत्नी बजरंग जाट, दिनेश (24) पुत्र श्रीराम जाट, रामजीलाल (40) पुत्र मोहरू जाट गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जयपुर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मृतक बजरंग लाल के भाई ने मौजमाबाद थाने में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उधर, एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।