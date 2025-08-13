Jaipur Crime: मदद की चीखें गूंजती रहीं… लेकिन नहीं रुके बेरहम, घेरकर युवक की हत्या, 7 की हालत गंभीर

जयपुर। मौजमाबाद उपखंड मुख्यालय के धमाणा गांव में मंगलवार सुबह रास्ते का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। गंभीर घायल दो जनों की हालत नाजुक बनी हुई है। मौजमाबाद पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है जबकि अन्य हमलावर फरार हो गए। मृतक के भाई ने 12 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
मौजमाबाद पुलिस ने बताया कि धमाणा गांव में बजरंग लाल व सत्यनारायण डूडी परिवार सहित रहते हैं। मंगलवार सुबह करीब सवा आठ बजे रास्ते के विवाद को लेकर बजरंगलाल के साथ गोपीराम व रामसिंह की कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी-सरिए, कुल्हाड़ी व फरसे चले। हमले में बजरंग लाल व उसके परिजनों पर हथियारों से हमला कर आठ जनों को घायल कर दिया।
गंभीर रूप से घायल बजरंग लाल (40) पुत्र गंगाराम जाट निवासी धमाणा को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दो गंभीर घायल श्रीराम व मनीष सहित सात जनों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रैफर किया गया।
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें बजरंग पर दूसरे पक्ष के लोग लाठियां व कुल्हाड़ी बरसाते नजर आ रहे हैं। सिर में चोट लगने से वह जमीन पर गिरता नजर आ रहा है। इसके बाद उसके सिर से खून बहने लगा तो आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ लाठियों से वार किए जिससे वह उठ नहीं पाया। बाद में आरोपी उसे मृत समझकर छोड़ गए। परिजनों ने लहूलुहान हालत में बजरंग को अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिले ही मौजमाबाद पुलिस, दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा, दूदू सीओ दीपक खंडेलवाल, मौजमाबाद थानाधिकारी उमराव सिंह गुर्जर, एडीएम गोपाल परिहार व एसडीएम बलबीर सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। घायलों को मौजमाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा। डॉ. नितेश कुमार ने बताया कि घायलों का मेडिकल कराया गया है और सात घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर किया गया। वहीं पुलिस ने तीन जनों को हिरासत में लिया है।
खूनी संघर्ष में एक पक्ष के श्रीराम (45) पुत्र गंगाराम जाट, मनीष (29) पुत्र बजरंग जाट, राहुल (20) पुत्र श्रीराम जाट, कैलाशी (40) पत्नी बजरंग जाट, दिनेश (24) पुत्र श्रीराम जाट, रामजीलाल (40) पुत्र मोहरू जाट गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जयपुर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मृतक बजरंग लाल के भाई ने मौजमाबाद थाने में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उधर, एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।
मृतक के परिजनों ने सत्यनारायण पुत्र हनुमान डूडी, रामसिंह पुत्र गोपीराम डूडी, रतन पुत्र गोपीराम डूडी, हेमराज पुत्र रामेश्वर डूडी, शंकर पुत्र रामेश्वर डूडी, रामनिवास पुत्र रामसुख डूडी, राजू पुत्र लालाराम डूडी, श्रीराम पुत्र छीतर डूडी, जयराम पुत्र छीतर डूडी, रामेश्वर डूडी पुत्र रामदेव, गोपी राम डूडी पुत्र छीतर, बद्री डूडी पुत्र लालाराम डूडी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।