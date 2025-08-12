राजस्थान में BJP नेता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप… सड़क पर मिला शव, परिजनों ने हत्या का जताया अंदेशा

BJP Leader Died in Ajmer: राजस्थान के अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात भाजपा नेता गंगाराम रावत (50) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी मचा दी है। गंगाराम का शव नौलखा क्षेत्र की सड़क पर मिला, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस कुछ लोगों को डिटेन किया है।
मृतक के भाई सेतु सिंह के अनुसार गंगाराम सोमवार शाम 6 बजे श्रीनगर में किसी से पैसे लेने गए थे। रात तक घर न लौटने पर पत्नी ने फोन किया तो उनसे बात हुई। रात 10:30 बजे उनके बेटे हंसराज को एक अनजान व्यक्ति ने फोन पर बताया कि नौलखा क्षेत्र में शव पड़ा है। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और गंगाराम को जेएलएन अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। गौरतलब है कि मृतक गंगाराम रावत पंचायत समिति का पूर्व सदस्य है।
सेतु सिंह ने आगे बताया कि गंगाराम के सिर पर गहरी चोट थी, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर गंगाराम का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। उनका दावा है कि उसी विवाद के बाद गंगाराम को धमकी मिली थी और उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या की है।
श्रीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि एफएसएल ने मौके से सबूत जुटाए हैं और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों और परिजनों का धरना मोर्चरी के बाहर जारी है और वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।