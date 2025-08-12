राजस्थान में BJP नेता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप… सड़क पर मिला शव, परिजनों ने हत्या का जताया अंदेशा

BJP Leader Died in Ajmer: राजस्थान के अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात भाजपा नेता गंगाराम रावत (50) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी मचा दी है। गंगाराम का शव नौलखा क्षेत्र की सड़क पर मिला, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस कुछ लोगों को डिटेन किया है।