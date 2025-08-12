राखी बंधवाने के लिए घर से निकला भाई, नहीं पहुंचा बहन के घर, 2 दिन बाद सड़क पर मिली लाश

राजस्थान के दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव में घर से बहन के राखी बंधवाने जाने की कहकर निकले युवक का दो दिन बाद शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में किया। पुलिस के अनुसार भटपुरा गांव के बाहर ग्रेवल सड़क पर एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर थाना प्रभारी ने जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचकर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा की मोर्चरी में रखवाया।
दौसा से पहुंची एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। जेब में मिले आधार कार्ड से शव की पहचान राजवीर गुर्जर (21) वर्ष निवासी कंचोली जिला करौली के रूप में हुई। दोपहर में अस्पताल में परिजनों के पहुंचने पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि शव के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही मामले का खुलासा हो सकेगा। मृतक के पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। जल्दी ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
मृतक के पिता निहालसिंह ने बताया कि राजवीर के तीन भाई व एक बहन हैं। राजवीर चारों भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। कर्नाटक में रहकर मार्बल का कार्य करता था। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए सात अगस्त को घर आया था।
शनिवार को रक्षाबंधन के दिन बहन से राखी बंधवाने के लिए हिंडौन जाने की कहकर घर से गया गया था, लेकिन वह उसकी बहन के ससुराल भी नहीं पहुंचा। पता लगने पर परिवार वालों ने दो दिन तक रिश्तेदारी में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चला।