राखी बंधवाने के लिए घर से निकला भाई, नहीं पहुंचा बहन के घर, 2 दिन बाद सड़क पर मिली लाश

राजस्थान के दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव में घर से बहन के राखी बंधवाने जाने की कहकर निकले युवक का दो दिन बाद शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में किया। पुलिस के अनुसार भटपुरा गांव के बाहर ग्रेवल सड़क पर एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर थाना प्रभारी ने जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचकर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा की मोर्चरी में रखवाया।