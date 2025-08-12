12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राखी बंधवाने के लिए घर से निकला भाई, नहीं पहुंचा बहन के घर, 2 दिन बाद सड़क पर मिली लाश

पुलिस ने बताया कि जेब में मिले आधार कार्ड से शव की पहचान राजवीर गुर्जर (21) वर्ष निवासी कंचोली जिला करौली के रूप में हुई।

दौसा

Rakesh Mishra

Aug 12, 2025

death of youth in Dausa
मृतक राजवीर गुर्जर। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव में घर से बहन के राखी बंधवाने जाने की कहकर निकले युवक का दो दिन बाद शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में किया। पुलिस के अनुसार भटपुरा गांव के बाहर ग्रेवल सड़क पर एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर थाना प्रभारी ने जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचकर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा की मोर्चरी में रखवाया।

आधार कार्ड से पहचान

दौसा से पहुंची एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। जेब में मिले आधार कार्ड से शव की पहचान राजवीर गुर्जर (21) वर्ष निवासी कंचोली जिला करौली के रूप में हुई। दोपहर में अस्पताल में परिजनों के पहुंचने पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

ये भी पढ़ें

Dausa News: रक्षाबंधन पर एक साथ उठी 2 बहनों की अर्थी, एक ही चिता पर किया अंतिम संस्कार; गांव में पसरा सन्नाटा
दौसा
Monika-Meena-Vedika-Meena

थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि शव के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही मामले का खुलासा हो सकेगा। मृतक के पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। जल्दी ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

चार भाइयों में सबसे छोटा था

मृतक के पिता निहालसिंह ने बताया कि राजवीर के तीन भाई व एक बहन हैं। राजवीर चारों भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। कर्नाटक में रहकर मार्बल का कार्य करता था। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए सात अगस्त को घर आया था।

यह वीडियो भी देखें

शनिवार को रक्षाबंधन के दिन बहन से राखी बंधवाने के लिए हिंडौन जाने की कहकर घर से गया गया था, लेकिन वह उसकी बहन के ससुराल भी नहीं पहुंचा। पता लगने पर परिवार वालों ने दो दिन तक रिश्तेदारी में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चला।

ये भी पढ़ें

राखी से पहले घर नहीं लौट पाई 2 सगी बहनें, भीषण हादसे ने छीन ली 5 लोगों की जिंदगी, घरों में मची चीख-पुकार
दौसा
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राखी बंधवाने के लिए घर से निकला भाई, नहीं पहुंचा बहन के घर, 2 दिन बाद सड़क पर मिली लाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.