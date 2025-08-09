राखी से पहले घर नहीं लौट पाई 2 सगी बहनें, भीषण हादसे ने छीन ली 5 लोगों की जिंदगी, घरों में मची चीख-पुकार

गंभीर रूप से घायल दो युवती व एक युवक को दौसा से जयपुर के लिए रैफर कर दिया गया। एसएमएस अस्पताल में तीनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस के अनुसार हादसे में कार चला रहे कोचिंग संचालक यादराम मीना (29) पुत्र राम कल्याण, अर्चना मीना (18) पुत्री मलखान व मुकेश महावर (22) पुत्र भीमसिंह निवासी भजेड़ा तहसील टोडाभीम जिला करौली तथा दो सगी बहन मोनिका (20) व वेदिका मीना पुत्री मंटूराम निवासी खोर्री महुवा जिला दौसा की मौत हो गई। घटना से मृतकों के परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। राखी पर किसी का भाई तो किसी की बहन नहीं रही। त्योहार की खुशियां गम में बदल गई।