2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

खाद्य सुरक्षा योजना : दौसा में 2 लाख अपात्रों के नाम हटे, 1.82 लाख नए लाभार्थी जुड़े; 28 फरवरी तक हटवा सकेंगे नाम

Food Security Scheme: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्रों को लाभ दिलाने और अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर करने की राज्य सरकार की मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Jan 02, 2026

Food-Security-Scheme

खाद्य सुरक्षा योजना। पत्रिका फाइल फोटो

Give Up Abhiyan: दौसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत पात्रों को लाभ दिलाने और अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर करने की राजस्थान सरकार की मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिले में अब तक 2 लाख 1 हजार 224 अपात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं, जबकि 1 लाख 82 हजार 69 नए पात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया है।

दौसा जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि विभागीय छंटनी, केवाईसी लंबित प्रकरणों, ‘गिव अप’ अभियान और प्रवर्तन अधिकारियों की कार्रवाई से योजना की स्थिति में सुधार हुआ है। ‘गिव अप’ अभियान के तहत कई अपात्र लोग स्वयं आगे आकर स्वेच्छा से नाम हटवा रहे हैं।

28 फरवरी तक अपात्र नहीं हटे तो होगी वसूली

उन्होंने बताया कि जो अपात्र परिवार 28 फरवरी तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाएंगे, उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन अधिकारी या निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उपखंड अधिकारी द्वारा उन्हें योजना से पृथक किया जाएगा। अब तक की कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां तैयार हो रहा देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक, 230KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन
नागौर
High-speed-trial-track

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / खाद्य सुरक्षा योजना : दौसा में 2 लाख अपात्रों के नाम हटे, 1.82 लाख नए लाभार्थी जुड़े; 28 फरवरी तक हटवा सकेंगे नाम

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा में नए साल के पहले ​ही दिन हुई बारिश: किसानों के चेहरे खिले, फसलों को होगा फायदा

Rain
दौसा

पंचायत समिति परिसीमन में हुआ संशोधन, महुवा विधानसभा क्षेत्र में होगी 79 ग्राम पंचायत

Mahwa-assembly-constituency
दौसा

Dausa News: बांदीकुई पंचायत समिति का बढ़ा दायरा, अब इन गांवों के विकास को लगेंगे पंख

MLA-Bhagchand-Tankda
दौसा

बड़ी सौगात: महवा-मंडावर-राजगढ़ मार्ग होगा फोरलेन, तीन बाइपास भी बनेंगे, केंद्र ने 862 करोड़ की दी मंजूरी

दौसा

Greenfield Expressway: 324 किमी लंबे ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे का सर्वे शुरू, प्रस्तावित रूट पर लगे निशान; किसान चिंतित

Beawar-Bharatpur-Expressway
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.