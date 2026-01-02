खाद्य सुरक्षा योजना : दौसा में 2 लाख अपात्रों के नाम हटे, 1.82 लाख नए लाभार्थी जुड़े; 28 फरवरी तक हटवा सकेंगे नाम

खाद्य सुरक्षा योजना। पत्रिका फाइल फोटो
Give Up Abhiyan: दौसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत पात्रों को लाभ दिलाने और अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर करने की राजस्थान सरकार की मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिले में अब तक 2 लाख 1 हजार 224 अपात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं, जबकि 1 लाख 82 हजार 69 नए पात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया है।
दौसा जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि विभागीय छंटनी, केवाईसी लंबित प्रकरणों, ‘गिव अप’ अभियान और प्रवर्तन अधिकारियों की कार्रवाई से योजना की स्थिति में सुधार हुआ है। ‘गिव अप’ अभियान के तहत कई अपात्र लोग स्वयं आगे आकर स्वेच्छा से नाम हटवा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जो अपात्र परिवार 28 फरवरी तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाएंगे, उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन अधिकारी या निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उपखंड अधिकारी द्वारा उन्हें योजना से पृथक किया जाएगा। अब तक की कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है।
