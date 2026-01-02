खाद्य सुरक्षा योजना : दौसा में 2 लाख अपात्रों के नाम हटे, 1.82 लाख नए लाभार्थी जुड़े; 28 फरवरी तक हटवा सकेंगे नाम

Give Up Abhiyan: दौसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत पात्रों को लाभ दिलाने और अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर करने की राजस्थान सरकार की मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिले में अब तक 2 लाख 1 हजार 224 अपात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं, जबकि 1 लाख 82 हजार 69 नए पात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया है।