कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने ली अधिकारियों की बैठक, बजट पूर्व सुझावों पर चर्चा

जिला प्रभारी एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को अलवर स्थित मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में गति लाने, पारदर्शिता बनाए रखने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।