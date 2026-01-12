सरिस्का में वन्यजीव व जंगल की सुरक्षा लाठी-डंडों के भरोसे

संघ का कहना है कि बिना पर्याप्त संसाधनों के जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा करना जोखिम भरा हो गया है। 8 जनवरी को धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र में बजरी माफिया ने वनरक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत को कुचलकर हत्या कर दी। यह घटना न केवल जघन्य अपराध है, बल्कि इससे पूरे वन विभाग में आक्रोश और भय व्याप्त है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से वन कर्मियों का मनोबल गिर रहा है और कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो रही है। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के महामंत्री रामवीर गुर्जर का कहना है कि वन कर्मचारी संघ लंबे समय से 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रयासरत हैं। इनमें वनकर्मियों को हथियार सहित आवश्यक सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराने आदि प्रमुख है।सरकार से वार्ता नहीं हुई तो आंदोलन