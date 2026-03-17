प्रताप ऑडिटोरियम में राजस्थान युवा शक्ति दिवस समारोह का प्रसारण 

कार्यक्रम के दौरान जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित समारोह में राज्य सरकार की संस्थाओं आरसीएटी, आरकेसीएल और आरएसएलडीसी के माध्यम से प्रशिक्षित 9 हजार 432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इन युवाओं को एआई, वेब डिजाइनिंग और अन्य आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।