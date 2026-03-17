अलवर के रिहायशी इलाके में दिखा लेपर्ड, CCTV में कैद; लोगों में दहशत



सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शेयर करते हुए सतर्क रहने की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2024 में आरआर कॉलेज परिसर में भी लेपर्ड देखा गया था, जिसे बाद में वन विभाग ने कंपनी बाग से पकड़ लिया था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से शहरवासियों में चिंता बढ़ गई है।