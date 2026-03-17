Alwar News: कट्टे की नोक पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग, आरोपी गिरफ्तार

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पहले उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा है और इसी आधार पर कई बार उसका शारीरिक शोषण कर चुका है। आरोपी अक्सर उसका पीछा करता था और अवैध कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है।