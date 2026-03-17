स्कूली बच्चों को पर्यावरण, शिक्षा व नशा मुक्ति के प्रति किया जागरूक 

विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम (फोटो - पत्रिका)
राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सकट स्थित नव ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक, शैक्षिक और पर्यावरणीय विषयों के प्रति जागरूक बनाना रहा।
संगोष्ठी में वक्ताओं ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति पर गंभीर संकट मंडरा रहा है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे। विद्यार्थियों को पेड़-पौधे लगाने, जल संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।
इसके साथ ही महिला अधिकार और शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि एक शिक्षित समाज ही सशक्त समाज का निर्माण करता है। छात्र-छात्राओं को लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान नशे के दुष्प्रभावों पर भी विशेष चर्चा हुई। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि युवा पीढ़ी यदि सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा।
कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ अध्यापक गुरु सहाय सैनी की ओर से किया गया। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों से समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर दो सौ से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और जागरूकता की शपथ भी ली।
इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक गोकुलराम कंडेरा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सचिन जैन, कमल जैन, मुकेश मंडावरी, राजेश कुमार बैरवा, फूल चंद सैनी, पूरण चंद मीना, सोनम यादव, श्रीकृष्ण मीना, गुरु सहाय सैनी, रामकेश मीणा और राधे श्याम सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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