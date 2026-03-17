स्कूली बच्चों को पर्यावरण, शिक्षा व नशा मुक्ति के प्रति किया जागरूक 

संगोष्ठी में वक्ताओं ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति पर गंभीर संकट मंडरा रहा है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे। विद्यार्थियों को पेड़-पौधे लगाने, जल संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।