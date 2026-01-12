अलवर में बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, जयसमंद बांध में ले जाकर किया नष्ट 

यह वह संदिग्ध वस्तु है. जिसे विस्फोट कर नष्ट किया गया
अलवर शहर में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मकान के पास बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना सामने आई। यह मामला अरावली विहार थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर सेक्टर-4 का है, जहां स्थानीय लोगों ने एक टाइमर लगी वस्तु देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को सुरक्षा के लिहाज से शहर से दूर जयसमंद बांध ले जाया गया।
वहां बांध के आसपास के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। इसके बाद जयपुर से एंटी बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और आधुनिक उपकरणों की मदद से वस्तु की गहन जांच की। बम निरोधक दस्ते के एएसआई रमेश चंद ने बताया कि जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि उस वस्तु में कोई एक्सप्लोसिव सामग्री नहीं थी।
उसमें केवल एक पेस्ट और टाइमर लगाया गया था, जिससे पहली नजर में यह बम जैसा प्रतीत हो रहा था। सभी एंगल से जांच के बाद भी कोई संदिग्ध या विस्फोटक तत्व नहीं पाया गया। हालांकि सुरक्षा प्रक्रिया के तहत टीम ने नियंत्रित तरीके से एक छोटा सा धमाका कर उस वस्तु को न्यूट्रलाइज किया, जिसमें पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी।
इसके बाद राहत की सांस ली गई। एएसआई रमेश चंद ने स्पष्ट किया कि यह बम की अफवाह थी और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं थी। इस घटना के बाद पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि बम जैसी वस्तु किसने और किस उद्देश्य से वहां रखी, ताकि भविष्य में इस तरह की अफवाहों से कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।
