अलवर में बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, जयसमंद बांध में ले जाकर किया नष्ट 

अलवर शहर में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मकान के पास बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना सामने आई। यह मामला अरावली विहार थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर सेक्टर-4 का है, जहां स्थानीय लोगों ने एक टाइमर लगी वस्तु देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को सुरक्षा के लिहाज से शहर से दूर जयसमंद बांध ले जाया गया।