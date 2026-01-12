12 जनवरी 2026,

सोमवार

अलवर

Alwar: अलवर में टाइमर लगे संदिग्ध ‘बम’ ने फैलाई दहशत, जयसमंद बांध के बीच रखकर पुलिस ने संभाला मोर्चा

अरावली विहार इलाके में घर के बाहर मिली संदिग्ध बम जैसी वस्तु ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। टाइमर लगे उपकरण को शहर से दूर जयसमंद बांध पर निगरानी में रखा गया है और संदिग्ध की तलाश तेज कर दी गई है।

अलवर

image

Rakesh Mishra

Jan 12, 2026

एआई तस्वीर

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली विहार थाना क्षेत्र के विवेकानंद सेक्टर-4 में सोमवार एक घर के पास संदिग्ध बम जैसी वस्तु मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

सूचना पर पहुंची अरावली विहार थाना पुलिस ने देखा कि वस्तु में टाइमर लगा हुआ था और वह देखने में बम जैसी प्रतीत हो रही थी। इसके बाद पुलिस दल उसे तुरंत उठाकर शहर से दूर जयसमंद बांध क्षेत्र में ले गया और बांध के बीच स्थित खाली स्थान पर रख दिया गया।

दोनों ओर लगा है टाइमर

साथ ही मामले की सूचना जयपुर एटीएस, बम निरोधक दस्ता और अन्य पुलिस अधिकारियों को भेजी गई, जो मौके के लिए रवाना हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार विवेकानंद नगर में बाबू सिंह के मकान के पास संदिग्ध बम जैसी वस्तु होने की सूचना मिली थी।

मौके पर जांच में पाया गया कि वहां मोबाइल की लंबी बैटरी जैसी एक वस्तु थी, जिसमें दोनों ओर टाइमर लगा था और दोनों तरफ कोई पदार्थ भरा हुआ था। पुलिस ने बताया कि जवान उसे लेकर तुरंत शहर से बाहर जयसमंद बांध क्षेत्र पहुंचे और बांध के बीच में खाली स्थान पर सुरक्षित दूरी पर रख दिया। इसके बाद अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई।

टीम अलवर के लिए रवाना

पुलिस के अनुसार बम निरोधक दस्ता और जयपुर आतंकवाद निरोधक दस्ता अलवर के लिए रवाना हो चुके हैं। जयसमंद झील के आसपास लोगों को दूर रखा गया है। यह क्षेत्र आबादी से दूर है और पुलिसकर्मी लगातार उस वस्तु पर नजर बनाए हुए हैं।

टाइमर चल रहा है, लेकिन अब तक इसमें किसी तरह की सक्रियता दिखाई नहीं दी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि वस्तु में क्या है, तब तक उस पर निगरानी जारी रहेगी, क्योंकि टाइमर सक्रिय होने से किसी भी समय घटना हो सकती है।

संदिग्ध की तलाश जारी

विवेकानंद नगर निवासी बाबू सिंह ने बताया कि सुबह के समय वे और उनकी पत्नी घर पर थे। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति वहां आया, जिसके साथ उनकी हाथापाई हुई। हंगामा होने पर संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा। इसी दौरान उसके शॉल से यह वस्तु गिर गई और वह फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्ध की पहचान की जा रही है।

