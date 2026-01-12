Alwar: अलवर में टाइमर लगे संदिग्ध ‘बम’ ने फैलाई दहशत, जयसमंद बांध के बीच रखकर पुलिस ने संभाला मोर्चा

मौके पर जांच में पाया गया कि वहां मोबाइल की लंबी बैटरी जैसी एक वस्तु थी, जिसमें दोनों ओर टाइमर लगा था और दोनों तरफ कोई पदार्थ भरा हुआ था। पुलिस ने बताया कि जवान उसे लेकर तुरंत शहर से बाहर जयसमंद बांध क्षेत्र पहुंचे और बांध के बीच में खाली स्थान पर सुरक्षित दूरी पर रख दिया। इसके बाद अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई।