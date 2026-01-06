6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

श्री गंगानगर

Rajasthan: ‘मेरी सांसें थम रही हैं…’, एक्स-स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ने लिखा लेटर तो विदेश से मिली मदद, 82 साल बाद लौट आई रौनक

Unique Innovation: राजस्थान के रायसिंहनगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक कंपलसरी विद्यालय, जो 1943 में स्थापित हुआ था, अब फिर से जीवंत हो उठा है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

image

सोहन वर्मा

Jan 06, 2026

School-News

फोटो: पत्रिका

Raisinghnagar Govt School Renovation: राजकीय उच्च माध्यमिक कंपलसरी विद्यालय रायसिंहनगर सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि शहर की ऐतिहासिक धरोहर है। वर्ष 1943 में स्थापित इस विद्यालय ने प्रशासन, राजनीति, व्यापार और समाजसेवा को अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व दिए।

वक्त के साथ यह विरासत उपेक्षा और संसाधनों की कमी का शिकार हो गई। जर्जर भवन, उखड़ती दीवारें और टूटा फर्नीचर तीन वर्ष पहले तक विद्यालय की यही पहचान बन चुकी थी। इस पीड़ा को विद्यालय के तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य दिनेश भादू ने महसूस किया। उन्होंने समस्या का हल सरकारी फाइलों तक सीमित रखने के बजाय एक भावनात्मक पहल की।

विद्यालय की ओर से पूर्व विद्यार्थियों को एक मार्मिक पाती लिखी। ‘मेरी सांसें थम रही हैं… मेरी सांसों को संरक्षण (आर्थिक संबल) की आवश्यकता है।’ मानो खुद स्कूल अपने बच्चों से मदद की गुहार लगा रहा हो। यह स्मृतियों को कुरेदने वाली पुकार थी, जिसने उन दिलों को छू लिया, जिन्होंने कभी इसी आंगन में सपने देखे थे।

फिर से लौटी रौनक

इस अपील का सकारात्मक असर हुआ। अमरीका में रह रहे मनजीत सिंह सूदन, डॉ. जगमीत सिंह सूदन सहित देश-विदेश में बसे कई पूर्व विद्यार्थियों ने लाखों रुपए का सहयोग दिया।

इसके बाद भवन का रंग-रोगन हुआ, नए फर्नीचर व अलमारियां आईं और कक्षाओं में फिर से रौनक लौट आई। प्रधानाचार्य संदीप बिश्नोई ने बताया कि पूर्व छात्रों के सहयोग से आधारभूत सुविधाएं सुधरी हैं, लेकिन भवन विस्तार और शिक्षकों के पदों की कमी अब भी चुनौती बनी हुई है।

आत्मा की पुकार रंग लाई

पाती में लिखे शब्द विद्यालय की आत्मा की पुकार थे। विश्वास था कि पूर्व विद्यार्थी इसे जरूर सुनेंगे। आज बदली तस्वीर देखकर आत्मसंतोष मिलता है।

दिनेश भादू, तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य

ये भी पढ़ें

259 पदों पर विभाग ने निकाली सीधी भर्ती, 12वीं पास अभ्यर्थी भी कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई
जयपुर
Govt-Job

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 02:23 pm

Published on:

06 Jan 2026 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: ‘मेरी सांसें थम रही हैं…’, एक्स-स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ने लिखा लेटर तो विदेश से मिली मदद, 82 साल बाद लौट आई रौनक

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुला आसमान तले रात को अधिक सर्दी फिर भी डिवाइडर, पार्किंग स्थल और रेहड़ियों पर सोते मिले जरूरतमंद

श्री गंगानगर

आस्था की सवारी रोडवेज को पड़ी भारी

श्री गंगानगर

अपनी छत होते हुए भी दूसरे के अहाते में पढ़ाई

श्री गंगानगर

मारपीट कर सबक सिखाना था पर अंदुरुनी चोटों का सहन नहीं कर पाया और मौके पर थमी सांसे

श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: लॉरेंस गिरोह के 5 गुर्गे फिर गिरफ्तार, 91 लाख रुपए की बरामदगी मामले से जुड़े हैं सभी आरोपी

sri Ganganagar police
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.