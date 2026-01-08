रोडवेज बस स्टैंड :बंद सुलभ कॉम्प्लेक्स ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी

श्रीगंगानगर. रोडवेज के मुख्य बस स्टैंड पर बना सुलभ कॉम्प्लेक्स दस दिन से बंद पड़ा है। इससे प्रतिदिन हजारों यात्रियों को लघुशंका और शौच जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बस स्टैंड परिसर की दीवारों, कोनों और खुले स्थानों पर जगह-जगह गंदगी पसरी है, जिससे दुर्गंध फैल रही है। यात्रियों का कहना है कि बदबू के कारण खड़ा रहना या निकलना मुश्किल हो जाता है।बस के इंतजार में खड़े बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान नजर आए। यात्रियों को खुले में पेशाब करने को विवश होना पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है कि यह समस्या पहले भी सामने आती रही है, लेकिन सुलभ कॉम्प्लेक्स पूरी तरह बंद होने के कारण हालात बदतर हो गए हैं।