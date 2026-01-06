खुला आसमान तले रात को अधिक सर्दी फिर भी डिवाइडर, पार्किंग स्थल और रेहड़ियों पर सोते मिले जरूरतमंद

श्रीगंगानगर. ठंडी रात… शहर सो रहा था, पर सड़क किनारे जिंदगी फिर भी जाग रही थी। सोमवार देर रात पत्रिका टीम ने शहर के मुख्य मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों के आसपास हालात का जायजा लिया तो कई जरूरतमंद लोग डिवाइडर, पार्किंग स्थलों और रेहड़ियों के नीचे सिमटकर सोते मिले। न्यूनतम तापमान करीब पाँच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के बावजूद यह लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर थे। इनमें से कुछ के पास बिछाने के लिए कम्बल और चादर थी, तो कोई अपनी ठेली के पहिए के पास सिकुड़कर सोया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके बदन को चुभते रहे, फिर भी उनके चेहरों पर थकान की नींद भारी दिखी। वहीं रात का तापमान गिरता जा रहा है पर फुटपाथों पर जिंदगी ठिठुरन के साथ चल रही है। प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद अस्थायी मजदूरों, ठेले वालों और बेघरों के लिए यह रातें चुनौती बनी हुई हैं। कई लोगों ने कहा कि अगर रैन बसेरों तक पहुँच आसान हो, कामकाजी लोगों के लिए अलग व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी हो तो वे वहाँ जाना पसंद करेंगे।