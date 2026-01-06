6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

श्री गंगानगर

खुला आसमान तले रात को अधिक सर्दी फिर भी डिवाइडर, पार्किंग स्थल और रेहड़ियों पर सोते मिले जरूरतमंद

- श्रीगंगानगर में बेघर लोगों ने रैन बसेरे से बनाई दूरियां, नगर परिषद के दम पर बचाव का जुगाड़, जिला प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम

3 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Jan 06, 2026

श्रीगंगानगर. ठंडी रात… शहर सो रहा था, पर सड़क किनारे जिंदगी फिर भी जाग रही थी। सोमवार देर रात पत्रिका टीम ने शहर के मुख्य मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों के आसपास हालात का जायजा लिया तो कई जरूरतमंद लोग डिवाइडर, पार्किंग स्थलों और रेहड़ियों के नीचे सिमटकर सोते मिले। न्यूनतम तापमान करीब पाँच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के बावजूद यह लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर थे। इनमें से कुछ के पास बिछाने के लिए कम्बल और चादर थी, तो कोई अपनी ठेली के पहिए के पास सिकुड़कर सोया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके बदन को चुभते रहे, फिर भी उनके चेहरों पर थकान की नींद भारी दिखी। वहीं रात का तापमान गिरता जा रहा है पर फुटपाथों पर जिंदगी ठिठुरन के साथ चल रही है। प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद अस्थायी मजदूरों, ठेले वालों और बेघरों के लिए यह रातें चुनौती बनी हुई हैं। कई लोगों ने कहा कि अगर रैन बसेरों तक पहुँच आसान हो, कामकाजी लोगों के लिए अलग व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी हो तो वे वहाँ जाना पसंद करेंगे।

रैन बसेरा पास पर कदम वहां तक नहीं पहुँचते



नगर परिषद की ओर से शास्त्री बस्ती में रैन बसेरा संचालित है, लेकिन वहाँ जाने से कतराने की वजह बताई। छत्तीसगढ़ से आए 35 वर्षीय युवक गणेश ने तो रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के पास पार्क में ही अपना डेरा जमा लिया। इस युवक का कहना था कि रेन बेसरा कहां है, उसे पता नहीं। वह तो यहां दो घंटे सुकून की नींद ले लेता हूं। मजदूरी करने के लिए आया था और यहां का बन गया।





डिवाइडर पर मिला चूनावढ़ का जगदीश






रवीन्द्र पथ पर कोडा चौक के पास डिवाइडर पर सो रहे चूनावढ़ निवासी 45 वर्षीय जगदीश नायक तीन कम्बल के साथ सोया हुआ मिला। उसने बताया कि वह दिन में मजदूरी कर लेता है और खाने का जुगाड़ हो जाता है। कभी कभार आसपास के दुकानदार उसे खाने को कुछ न कुछ देते है। ज्यादा ठंड लगने पर आधी रात के बाद बंद दुकानों के आगे जाकर सो जाता है। परिवार से दूरियां बनाकर यहां रहने लग गया है। नए कम्बल लोग देने आते है लेकिन कई नशेड़ी ऐसे कम्बल चुरा ले जाते है।



सुबह जल्दी चाय की थड़ी संचालित करने की मजबूरी



केन्द्रीय बस स्टैंड के बाहर रेहड़ी में दुबक कर सोए रावला निवासी 62 वर्षीय हंसराज का कहना था कि वह अब तक अविवाहित है। माता पिता की मौत के बाद वह इस दुनिया में अकेला रह गया। ऐसे में वह वर्ष 2002 में यहां आकर रिक्शा चलाने लगा। शरीर ढीला पड़ा तो कोडा चौक पर चाय की थड़ी खोल ली। रैन बसेरे की बजाय रेहडी के अंदर सोने का जुगाड़ बना लिया। रैन बेसरे मेें एक बार जाकर आया था लेकिन वहां सोने का मजा नहीं आया, एकांत में सोने का ज्यादा सुकून मिलता है।




रैन बेसेर में रौनक, कई मजबूरी में आए तो कई अभ्यार्थी आए



शास्त्री बस्ती में संचालित रैन बेसेर में पत्रिका टीम जब पहुंची तब यहां खूब चहल पहल देखने को मिली। सेतिया कॉलोनी निवासी 62 वर्षीय कुलवंत राम यहां लंबे समय से रहने लग गया है। उसने बताया कि परिवार से अलग होकर यहां रहना अच्छा लगता है। इसी प्रकार हिसार जिले की शिवानी मंडी निवासी सत्यप्रकाश ने मजदूरी की वजह से यहां आना बताया। उसने बताया कि रैन बेसेरे की व्यवस्था देखकर वह गत तीन दिन से यहां आकर सोता है। वहीं जयपुर से आए अमन शर्मा और मोनू शर्मा बीएसएफ की भर्ती में प्रतियोगी बनकर आए है। इन शर्मा बंधुओं का कहना था कि कई युवा जयपुर और भरतपुर से आए और यहां रात को आराम करने पहुंचे। सुबह बीएसएसएफ मैदान में जाकर दौड़ लगाएंगे।



व्यवस्था में कोई कमी नहीं



इधर, नगर परिषद के रैन बेसेरा प्रभारी अरविन्द ने बताया कि सोमवार रात साढ़े दस बजे तक बारह जनों को अलग अलग बिस्तर देकर सुलाया। पूरे दिन में 21 लोगों ने इस रैन बेसरे की सुविधा उठाई। यहां अब रजिस्टर लगाया गया है ताकि हर आंगुतक के नाम, पता और मोबाइल नम्बर अंकित कर एंट्री हो रही है। इसके अलावा दमकल कार्मिकों की मदद से आधी रात को खुले में सोने वाले लोगों को यहां रैन बसेरे लाने की व्यवस्था है लेकिन ज्यादातर नियमित लोग नहीं आते है।



खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 12:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / खुला आसमान तले रात को अधिक सर्दी फिर भी डिवाइडर, पार्किंग स्थल और रेहड़ियों पर सोते मिले जरूरतमंद

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ‘मेरी सांसें थम रही हैं…’, एक्स-स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ने लिखा लेटर तो विदेश से मिली मदद, 82 साल बाद लौट आई रौनक

School-News
श्री गंगानगर

आस्था की सवारी रोडवेज को पड़ी भारी

श्री गंगानगर

अपनी छत होते हुए भी दूसरे के अहाते में पढ़ाई

श्री गंगानगर

मारपीट कर सबक सिखाना था पर अंदुरुनी चोटों का सहन नहीं कर पाया और मौके पर थमी सांसे

श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: लॉरेंस गिरोह के 5 गुर्गे फिर गिरफ्तार, 91 लाख रुपए की बरामदगी मामले से जुड़े हैं सभी आरोपी

sri Ganganagar police
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.