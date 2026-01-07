सरहद पर रस्से की जिद: पौराणिक खेल रस्सा-कस्सी ने जोड़ा पीढिय़ों का हौसला

श्रीगंगानगर.भारत-पाक सीमा से सटे गांव 28 आरबी में दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर ग्रामीण आंचल के पौराणिक खेल रस्सा-कस्सी ने ऐसा रंग जमाया कि सरहद की ठंडी हवाएं भी खिलाडिय़ों के जोश के आगे फीकी पड़ गईं। मिट्टी से जुड़े इस पारंपरिक खेल ने न केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन कराया,बल्कि जिद, अनुशासन और टीम भावना की जीवंत तस्वीर भी पेश की।गांव के खुले मैदान में आयोजित इस भव्य टूर्नामेंट में क्षेत्र की कुल 13 टीमों ने भाग लिया। हर मुकाबला सांसें थाम देने वाला रहा। रस्से के दोनों छोर पर खड़े खिलाडिय़ों की आंखों में जीत की चमक,पैरों में जमी मिट्टी और हाथों में पसीने से भीगी रस्सी यह दृश्य ग्रामीण खेल संस्कृति की आत्मा को दर्शा रहा था। दर्शकों की तालियों और जयकारों के बीच गांव 3 आरबी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गांव 36 बीबी (दूदा मौड़ां) को हराकर प्रतियोगिता अपने नाम की।