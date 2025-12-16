16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

यूरोलॉजी के मरीज बढ़ रहे लेकिन सर्जरी की सुविधा का अभाव

सीकर। जिम्मेदारों की अनदेखी कहें या मरीजों का दुर्भाग्य। जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का दावा किया जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि कल्याण अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग तो खुल गया लेकिन यूरोलॉजी के आधुनिक उपकरण ही नहीं है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Dec 16, 2025

सीकर। जिम्मेदारों की अनदेखी कहें या मरीजों का दुर्भाग्य। जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का दावा किया जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि कल्याण अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग तो खुल गया लेकिन यूरोलॉजी के आधुनिक उपकरण ही नहीं है। जिससे यूरोलॉजी से जुड़े मरीजों को सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपचार का फायदा नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में यूरोलॉजी से जुड़े मरीजों को हायर सेंटर पर रैफर किया जा रहा है। जबकि अस्पताल की ओपीडी में रोजाना पथरी, प्रोस्टेट, यूरिनरी इंफेक्शन, किडनी संबंधी जटिलताएं और मूत्र मार्ग की रुकावट जैसे लक्षणों वाले 50 से 60 मरीज आ रहे हैं। पिछले पांच साल में अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उपचार के संसाधन सीमित हैं। आवश्यक उपकरण और अलग से ऑपरेशन थियेटर मिलने पर कई सर्जरी स्थानीय स्तर पर संभव हैं, जिससे रेफरल घटेगा।

उपकरणों की कमी

अस्पताल में एंडोस्कोपिक सर्जरी सेट, लेज़र मशीन, सी-आर्म जैसे जरूरी उपकरणों का अभाव है। जिसके कारण कई बार मामूली दिखने वाली लेकिन सर्जरी की जरूरत वाले केस भी रेफर करने पड़ते हैं। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और इलाज में देरी भी हो रही है।जबकि यूरोलॉजी के लिए लेजर, एंडोस्कोपिक यूनिट बनाने, प्रशिक्षित स्टॉफ और आधुनिक सर्जिकल उपकरण की जरूरत होती है। जिससे मरीज का समय, पैसा बचाते हुए बेहतर इलाज किया जा सके।

इन बीमारियों के मरीज परेशान

चिकित्सकों के अनुसार गर्मी और सर्दी के सीजन में शरीर की जरूरत के अनुसार पानी न पीना, अधिक नमक व फास्ट फूड का सेवन और अनियमित दिनचर्या यूरोलॉजी रोगों के बढ़ने की मुख्य वजह हैं। समय पर जांच और इलाज से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। यूरोलॉजी में पुरुषों और महिलाओं में गुर्दे की पथरी, यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन, प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या, प्रोस्टेट कैंसर , मूत्राशय का कैंसर, किडनी कैंसर, जैसी बीमारियां के मरीज आते हैं। जिनका दवा, लेज़र या ओपन सर्जरी जैसी तकनीकों का उपयोग करके इलाज किया जाता है।

इनका कहना है

अस्पताल में यूरोलॉजी के उपकरण नहीं होने से परेशानी होती है। अस्पताल में ओपन सर्जरी

डॉ. शिवशंकर, सहायक आचार्य यूरोलॉजी सीकर मेडिकल कॉलेज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / यूरोलॉजी के मरीज बढ़ रहे लेकिन सर्जरी की सुविधा का अभाव

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: नीमकाथाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

नीम का थाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, पत्रिका फोटो
सीकर

Jhunjhunu gangwar : झुंझुनूं गैंगवार को लेकर बड़ा खुलासा, पुलिस ऐसा कर लेती तो टल सकती थी गैंगवार

सीकर

Earthquake: राजस्थान में आया भूकंप, देर रात दहशत में आए लोग, खाटूश्यामजी से लेकर इन जगहों पर महसूस हुए झटके

Earthquake
सीकर

Good News: 150 फीट की होगी जयपुर रोड, 19 से बड़े स्तर पर चलेगा अभियान, गरजेंगे बुलडोजर

encroachment, encroachment in Sikar, encroachment in Rajasthan, Sikar Jaipur Road, Sikar Jaipur Road encroachment, Sikar News, Rajasthan News
सीकर

टूटे शीशे और खिड़कियां जाम: दावा निजी से प्रतिस्पर्धा का, रोडवेज बसों में सुविधाओं का टोटा

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.