यूरोलॉजी के मरीज बढ़ रहे लेकिन सर्जरी की सुविधा का अभाव

सीकर। जिम्मेदारों की अनदेखी कहें या मरीजों का दुर्भाग्य। जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का दावा किया जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि कल्याण अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग तो खुल गया लेकिन यूरोलॉजी के आधुनिक उपकरण ही नहीं है। जिससे यूरोलॉजी से जुड़े मरीजों को सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपचार का फायदा नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में यूरोलॉजी से जुड़े मरीजों को हायर सेंटर पर रैफर किया जा रहा है। जबकि अस्पताल की ओपीडी में रोजाना पथरी, प्रोस्टेट, यूरिनरी इंफेक्शन, किडनी संबंधी जटिलताएं और मूत्र मार्ग की रुकावट जैसे लक्षणों वाले 50 से 60 मरीज आ रहे हैं। पिछले पांच साल में अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उपचार के संसाधन सीमित हैं। आवश्यक उपकरण और अलग से ऑपरेशन थियेटर मिलने पर कई सर्जरी स्थानीय स्तर पर संभव हैं, जिससे रेफरल घटेगा।