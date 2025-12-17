Alwar News: रिश्वतखोर ASI को 4 साल की सजा, FIR से नाम हटाने के बदले मांगी थी रिश्वत 

विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अनु चौधरी ने रिश्वत मामले में एएसआई को दोषी मानते हुए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। एसीबी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक जसवंत सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2017 का है। परिवादी नवाब ने 23 मार्च, 2017 को एसबी को शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि उसके बेटे अब्दुल के खिलाफ किसी मामले में किशनगढ़बास थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बेटे का नाम काटने के एवज में थाने का एएसआई यादराम रुपए की मांग कर रहा है।