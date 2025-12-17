नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास

अलवर में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो संख्या एक जगेन्द्र अग्रवाल ने नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 मई, 2024 को भिवाड़ी के महिला थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया कि वह झाड़ू व वाइपर आदि बेचने का व्यवसाय करता है।