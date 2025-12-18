Rajasthan: अय्याशी का अड्डा बना हुआ था ये होटल, चल रही थी ‘खास पार्टी’, अंदर थे 8 युवतियां और 31 युवक, अचानक…

Rajasthan News: राजस्थान के सबसे फेमस शहरों में शामिल उदयपुर में पुलिस ने बड़ी रेड की है। जिले के सायरा थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में पुलिस ने रेड की है और वहां से बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा है। इस रेड में 31 युवक और 8 युवतियों को अरेस्ट किया गया है। इनमें से अधिकतर एमपी के रहने वाले हैं और राजस्थान में अय्याशी करने के लिए आए थे। पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को भी इस बारे में जानकारी दी है। माना जा रहा है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सैक्स रैकेट पकड़ने का यह उदयपुर में पहला मामला है। होटल सायरा थाना इलाके में स्थित एक गांव में बनी हुई है।