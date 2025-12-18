18 दिसंबर 2025,

उदयपुर

Rajasthan: अय्याशी का अड्डा बना हुआ था ये होटल, चल रही थी ‘खास पार्टी’, अंदर थे 8 युवतियां और 31 युवक, अचानक…

Udaipur Police Raid: पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और दो फोर व्हीलर गाड़ियां भी जब्त की हैं। इस काले धंधे को संरक्षण देने के आरोप में पुलिस ने होटल के दो संचालक को भी अरेस्ट किया है।

Google source verification

उदयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 18, 2025

Sex Racket Demo Pic

Rajasthan News: राजस्थान के सबसे फेमस शहरों में शामिल उदयपुर में पुलिस ने बड़ी रेड की है। जिले के सायरा थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में पुलिस ने रेड की है और वहां से बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा है। इस रेड में 31 युवक और 8 युवतियों को अरेस्ट किया गया है। इनमें से अधिकतर एमपी के रहने वाले हैं और राजस्थान में अय्याशी करने के लिए आए थे। पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को भी इस बारे में जानकारी दी है। माना जा रहा है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सैक्स रैकेट पकड़ने का यह उदयपुर में पहला मामला है। होटल सायरा थाना इलाके में स्थित एक गांव में बनी हुई है।

मौके पर पहुंचे गिर्वा डीएसपी गोपाल चंदेल ने बताया कि मुखबिर से इस बारे में सूचना मिली थी। कई बार स्थानीय लोगों ने भी जानकारी दी। सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस के सहयोग से एक टीम बनाई गई और बिना मौका दिए होटल को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब पुलिस कमरों के अंदर दाखिल हुई, तो वहां 31 युवक और 8 युवतियां आपत्तिजनक और संदिग्ध हालत में मिले।

पुलिस की शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है वह चौंकाने वाला है। पकड़े गए सभी 39 युवक-युवतियां मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और दो फोर व्हीलर गाड़ियां भी जब्त की हैं। इस काले धंधे को संरक्षण देने के आरोप में पुलिस ने होटल के दो संचालक को भी अरेस्ट किया है।

पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। डीएसपी गोपाल चंदेल ने बताया कि गुरुवार को इस पूरे नेक्सस का विस्तृत खुलासा किया जाएगा कि ये युवतियां कहां से लाई गई थीं और होटल में यह खेल कब से चल रहा था, इस बारे में भी जांच कर रहे हैं।

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: अय्याशी का अड्डा बना हुआ था ये होटल, चल रही थी 'खास पार्टी', अंदर थे 8 युवतियां और 31 युवक, अचानक…

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

