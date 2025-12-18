लंबे इंतजार के बाद राजस्थान का यह हाईवे होगा फोरलेन, 1022 करोड़ का बजट पास, जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण

फोरलेन हाईवे के निर्माण पर 785 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि शेष 240.57 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण, वन क्षेत्र और अन्य मदों में खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को एनएच खंड के लिए बजट स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है, जिसके बाद अब विभाग फोरलेन सड़क निर्माण के लिए आगामी प्रक्रिया में जुट गया है। श्री गंगानगर से सूरतगढ़ के बीच फोरलेन सड़क बनने से जहां इस व्यस्त हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं सफर भी पहले से अधिक सुगम होगा और हादसों में कमी आएगी।