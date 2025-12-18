18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

लंबे इंतजार के बाद राजस्थान का यह हाईवे होगा फोरलेन, 1022 करोड़ का बजट पास, जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण

राजस्थान को जल्द ही एक और फोरलेन हाईवे की सौगात मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने 1022.57 करोड़ का बजट स्वीकार कर लिया है। जल्द ही फोरलेन हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Dec 18, 2025

Road work

फोटो-एआई जेनरेटेड

श्री गंगानगर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूरतगढ़-श्री गंगानगर के बीच टू-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 को फोरलेन बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने एनएच-62 के कुल 75.5 किलोमीटर लंबे खंड को फोरलेन बनाने के लिए 1022.57 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।

फोरलेन हाईवे के निर्माण पर 785 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि शेष 240.57 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण, वन क्षेत्र और अन्य मदों में खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को एनएच खंड के लिए बजट स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है, जिसके बाद अब विभाग फोरलेन सड़क निर्माण के लिए आगामी प्रक्रिया में जुट गया है। श्री गंगानगर से सूरतगढ़ के बीच फोरलेन सड़क बनने से जहां इस व्यस्त हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं सफर भी पहले से अधिक सुगम होगा और हादसों में कमी आएगी।

2011 से फोरलेन की उठ रही थी मांग

जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से प्रदेश में कई नेशनल हाईवे को फोरलेन और सिक्स लेन किया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सूरतगढ़ से श्री गंगानगर के बीच भी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में बीकानेर से सूरतगढ़ और सूरतगढ़ से श्री गंगानगर के बीच मेगा हाइवे निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। उस समय इस व्यस्त हाईवे पर ट्रैफिक का भारी दबाव देखते हुए बीकानेर से श्री गंगानगर के बीच फोरलेन सड़क मार्ग के निर्माण की मांग उठी थी।

बीच में बनेंगे दो फ्लाईओवर

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार फोरलेन निर्माण के लिए 190 हेक्टेयर वन भूमि भी अधिग्रहित की जाएगी। इस फोरलेन मार्ग पर दो नए फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे, ताकि वाहन बिना किसी रुकावट के दौड़ सकें। बजट स्वीकृत होने के बाद अब फोरलेन निर्माण के लिए विभाग की ओर से पहले चरण में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रोजेक्ट के वर्ष 2027 अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

'सूरतगढ़ से श्री गंगानगर के बीच फोरलेन सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1022.57 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। विभाग की ओर से जल्द भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। फोरलेन सड़क निर्माण से ट्रैफिक दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी।' -हनुमान रतनू, एक्सईएन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर

ये भी पढ़ें

राजस्थान का यह हाईवे होगा फोरलेन, 3 बाइपास और एक ROB भी बनेगा
दौसा
Rajasthan-four-lane-road-project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / लंबे इंतजार के बाद राजस्थान का यह हाईवे होगा फोरलेन, 1022 करोड़ का बजट पास, जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऐसा क्या हुआ कि घर से रवाना होकर अपने ऑफिस नहीं पहुंचा ग्राम विकास अधिकारी

समाचार

Ravi Sihag-Ishita Rathi Wedding: अनूठी मिसाल बनी राजस्थान में हुई IAS अधिकारियों की शादी, जानें कौनसे 2 निर्णय बने प्रेरणादायी

Ravi-Sihag-Ishita-Rathi-Wedding
श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: दोस्त ने ही नहर में फेंककर मार डाला, 7वें दिन मिला युवक का शव; मर्डर के पीछे की वजह आई सामने

Rajasthan Police
श्री गंगानगर

भामाशाहों का शिक्षा दान से मोहभंग: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दान पर क्यों लगा ब्रेक? जानें

Rajasthan-Govt-School
श्री गंगानगर

Rajasthan Accident: घने कोहरे में ट्रेलर से टकराया ट्रक, दो सगे भाइयों सहित 3 लोगों की मौत, 30 जानवरों की गई जान

Sri Ganganagar
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.