ऐसा क्या हुआ कि घर से रवाना होकर अपने ऑफिस नहीं पहुंचा ग्राम विकास अधिकारी

श्रीगंगानगर. सदर थाना क्षेत्र यूआईटी रोड पर कर्मचारी कॉलोनी में रहने वाले ग्राम विकास अधिकारी एकाएक लापता हो गए। हालांकि उनकी स्कूटी और मोबाइल नाथांवाला गांव के पास गंगनहर किनारे मिली है। सदर सीआई सुभाषचन्द्र ने बताया कि कर्मचारी कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय दिनेश कालड़ा बुधवार को सुबह आठ बजे घर से डयूटी पर जाने के लिए रवाना हुआ था। लेकिन वह गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचा। कालड़ा पदमपुर पंचायत समिति क्षेत्र ग्राम पंचायत 5 बीबी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। सीआई ने बताया कि डयूटी पर नहीं आने पर परिजनों को सूचना मिली तो उसकी तलाश शुरू की। दोपहर में कालड़ा की स्कूटी और मोबाइल नाथावाला के पास नहर किनारे मिली।
कैंसर रोग होने पर अवसाद में था कालड़ा
थानाधिकारी ने बताया कि दिनेश कालड़ा कैंसर से पीडि़त था और चिकित्सको ने उसे कीमोथैरेपी की हिदायत थी लेकिन वह अवसाद में आ गया। उसने उपचार नहीं कराने की बात कही लेकिन परिजन नहीं माने। इस तनाव में आकर वह अपनी स्कूटी लेकर घर से डयूटी पर जाने की बात कहकर रवाना हो गया। सदर पुलिस ने कालड़ा के बेटे विशेष कालड़ा की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज की है। इधर, कालड़ा के परिचितों ने कालड़ा के लापता होने के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की है ताकि उसके बारे में सुराग मिल सके। विदित रहे कि कालड़ा पहले यहां जिला परिषद में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के बतौर पर काम कर चुके है।
