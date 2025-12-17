ऐसा क्या हुआ कि घर से रवाना होकर अपने ऑफिस नहीं पहुंचा ग्राम विकास अधिकारी



श्रीगंगानगर. सदर थाना क्षेत्र यूआईटी रोड पर कर्मचारी कॉलोनी में रहने वाले ग्राम विकास अधिकारी एकाएक लापता हो गए। हालांकि उनकी स्कूटी और मोबाइल नाथांवाला गांव के पास गंगनहर किनारे मिली है। सदर सीआई सुभाषचन्द्र ने बताया कि कर्मचारी कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय दिनेश कालड़ा बुधवार को सुबह आठ बजे घर से डयूटी पर जाने के लिए रवाना हुआ था। लेकिन वह गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचा। कालड़ा पदमपुर पंचायत समिति क्षेत्र ग्राम पंचायत 5 बीबी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। सीआई ने बताया कि डयूटी पर नहीं आने पर परिजनों को सूचना मिली तो उसकी तलाश शुरू की। दोपहर में कालड़ा की स्कूटी और मोबाइल नाथावाला के पास नहर किनारे मिली।