अमरेली : कार सड़क से नीचे उतरकर खेत में एक पेड़ से टकराई, तीन लोगों की मौत, एक गंभीर

राजकोट. अमरेली जिले की बगसरा तहसील में हडाला गांव के पास बुधवार तड़के तेज गति से जा रही कार सड़क से नीचे उतरकर खेत में एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में कार में सवार चार में से तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये सभी जूनागढ़ जा रहे थे।

मृतकों में जूनागढ़ निवासी विकास सावलिया (38), राजकोट जिलेे की धोराजी तहसील के जालणसर निवासी मंथन सावलिया (26) तथा धर्मेश सावलिया (29) शामिल हैं। वहीं, नीरजभाई मकवाणा घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, विकास, मंथन, धर्मेश तथा नीरज कार से बुधवार सवेरे अमरेली जिले की बगसरा तहसील के हडाला गांव के पास जा रहे थे। इसी दौरान हडाला गांव के पास डेरी पीपळिया गांव के पटिया के पास तेज गति के कारण कार चालक विकास सावलिया ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। कार सड़क से नीचे उतरकर खेत में एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

कार में सवार चार लोगों में से विकास, मंथन, धर्मेश सहित तीन लोगोंं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि नीरज की हालत गंभीर होने पर उसे पहले बगसरा और फिर अमरेली अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर उमड़ पड़े।

सूचना मिलने पर अमरेली फायर ब्रिगेड के फायर ऑफिसर एच.पी. सरतेजा के नेतृत्व में टीम और बगसरा पुलिस मौके पर पहुंची। कार में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला गया। चारों लोग अमरेली के वडिया में धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे।