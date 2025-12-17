17 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

राजकोट-पोरबंदर-वेरावल रूट की कुछ ट्रेनों का 22 से बदलेगा समय

राजकोट. भावनगर. यात्रियों की सुविधा एवं ट्रेनों की समयपालन क्षमता में सुधार के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के राजकोट व भावनगर मंडल से संबंधित कुछ ट्रेनों के समय में 22 दिसंबर से बदलाव किया जाएगा।जानकारी के अनुसार, राजकोट-पोरबंदर (ट्रेन नं. 59561) राजकोट से सुबह 8.35 बजे के बजाए सुबह 8.50 बजे प्रस्थान करेगी। वेरावल-राजकोट (ट्रेन

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 17, 2025

राजकोट. भावनगर. यात्रियों की सुविधा एवं ट्रेनों की समयपालन क्षमता में सुधार के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के राजकोट व भावनगर मंडल से संबंधित कुछ ट्रेनों के समय में 22 दिसंबर से बदलाव किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, राजकोट-पोरबंदर (ट्रेन नं. 59561) राजकोट से सुबह 8.35 बजे के बजाए सुबह 8.50 बजे प्रस्थान करेगी। वेरावल-राजकोट (ट्रेन नं. 59422) का भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः सुबह 9.17/9.18 बजे के बजाए सुबह 9.04/9.06 बजे रहेगा।
पोरबंदर-राजकोट (ट्रेन नं. 19207) का भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः सुबह 10/10.01 बजे के बजाए सुबह 9.50/9.52 बजे रहेगा। राजकोट-वेरावल (ट्रेन नं. 59423) राजकोट से सुबह 8 बजे के बजाए सुबह 7.55 बजे प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः सुबह 8.12/8.14 बजे के बजाए सुबह 8.07/8.09 बजे रहेगा।

