अहमदाबाद के 15 से अधिक स्कूलों में बम धमाकों की धमकी, पुलिस अलर्ट

अहमदाबाद शहर और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब 15 से अधिक निजी स्कूलों को एक साथ बम धमाके की धमकी मिली। अज्ञात व्यक्ति की ओर से भेजे गए इन ई-मेल में दोपहर 1:10 बजे ब्लास्ट होने की बात लिखी गई थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच की। हालांकि जांच के दौरान शाम छह बजे तक किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।धमकी मिलते ही स्कूलों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एहतियातन बच्चों को सुरक्षित घर भेजना शुरू किया। घबराए अभिभावक स्कूलों की ओर दौड़ पड़े। पुलिस, क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वॉड की टीमें तुरंत स्कूलों में पहुंचीं और कक्षाओं, मैदानों व परिसर की गहन जांच शुरू की।