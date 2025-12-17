अहमदाबाद के 15 से अधिक स्कूलों में बम धमाकों की धमकी, पुलिस अलर्ट

बम की धमकी मिलने के बाद स्कूलों में बढ़ाई सुरक्षा।
अहमदाबाद शहर और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब 15 से अधिक निजी स्कूलों को एक साथ बम धमाके की धमकी मिली। अज्ञात व्यक्ति की ओर से भेजे गए इन ई-मेल में दोपहर 1:10 बजे ब्लास्ट होने की बात लिखी गई थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच की। हालांकि जांच के दौरान शाम छह बजे तक किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।धमकी मिलते ही स्कूलों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एहतियातन बच्चों को सुरक्षित घर भेजना शुरू किया। घबराए अभिभावक स्कूलों की ओर दौड़ पड़े। पुलिस, क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वॉड की टीमें तुरंत स्कूलों में पहुंचीं और कक्षाओं, मैदानों व परिसर की गहन जांच शुरू की।
एक महिला अभिभावक ने बताया कि स्कूल की ओर से एक संदेश भेजा गया जिसमें माता-पिता से अपने बच्चों को तुरंत घर ले जाने के लिए कहा गया। जैसे ही हमें यह संदेश मिला, हम तुरंत स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने पर जानकारी मिली कि स्कूल को बम हमले की धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम अपने बच्चे को घर ले आए।
शहर पुलिस अलर्ट मोड पर
ज़ोन‑7 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) शिवम वर्मा के अनुसार शहर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और सभी लोकेशन पर तैनाती बढ़ा दी गई है। अब तक किसी भी स्कूल में संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। धमकी की सत्यता की जांच जारी है और एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच: प्रवक्ता मंत्री
गुजरात सरकार के प्रवक्ता और मंत्री जीतू वाघाणी के अनुसार लगभग 15 स्कूलों को धमकी मिली है। सभी जगह बम स्क्वॉड और स्निफर डॉग टीम जांच कर रही है। अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस और क्राइम ब्रांच ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है।
सभी स्कूलों को सतर्क रहने की जरूरत:डीइओ
अहमदाबाद शहर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीइओ) ने जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं उन्हें एडवाइजरी जारी कर 112 पर तुरंत सूचना देने और नजदीकी थाने में लिखित रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। जिन स्कूलों को ईमेल नहीं मिला है, उन्हें भी बिना डर फैलाए सतर्क रहने को कहा गया है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग