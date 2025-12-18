राज्यमंत्री वाघेला ने प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर दिया आवश्यक मार्गदर्शन

आणंद. शहरी विकास एवं शहरी आवास राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना वाघेला ने गुरुवार को खेड़ा जिले के डाकोर में भगवान रणछोड़राय के दर्शन किए। उन्होंने जन-कल्याण के लिए प्रार्थना की।

डाकोर के विकास तथा नगर पालिका के विभिन्न नियोजन और विकास कार्यों के संबंध में राज्यमंत्री वाघेला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ठासरा के प्रांत अधिकारी करण प्रजापति, तहसीलदार एस.एच. बारैया, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संजय पटेल से उन्होंने डाकोर नगर पालिका क्षेत्र में अब तक किए गए तथा भविष्य में प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही वाघेला ने आवश्यक मार्गदर्शन व सुझाव दिए। नगर पालिका के अध्यक्ष विष्णु शाह, उपाध्यक्ष जजेंद्रसिंह हाडा तथा पूर्व अध्यक्ष राजेश पटेल ने भी इस बैठक में डाकोर नगर के विकास से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए।