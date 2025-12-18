18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

राज्यमंत्री वाघेला ने प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर दिया आवश्यक मार्गदर्शन

डाकोर के विकास पर नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक भगवान रणछोड़राय के किए दर्शन आणंद. शहरी विकास एवं शहरी आवास राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना वाघेला ने गुरुवार को खेड़ा जिले के डाकोर में भगवान रणछोड़राय के दर्शन किए। उन्होंने जन-कल्याण के लिए प्रार्थना की।डाकोर के विकास तथा नगर पालिका के विभिन्न नियोजन और विकास [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 18, 2025

डाकोर के विकास पर नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक

भगवान रणछोड़राय के किए दर्शन

आणंद. शहरी विकास एवं शहरी आवास राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना वाघेला ने गुरुवार को खेड़ा जिले के डाकोर में भगवान रणछोड़राय के दर्शन किए। उन्होंने जन-कल्याण के लिए प्रार्थना की।
डाकोर के विकास तथा नगर पालिका के विभिन्न नियोजन और विकास कार्यों के संबंध में राज्यमंत्री वाघेला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ठासरा के प्रांत अधिकारी करण प्रजापति, तहसीलदार एस.एच. बारैया, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संजय पटेल से उन्होंने डाकोर नगर पालिका क्षेत्र में अब तक किए गए तथा भविष्य में प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही वाघेला ने आवश्यक मार्गदर्शन व सुझाव दिए। नगर पालिका के अध्यक्ष विष्णु शाह, उपाध्यक्ष जजेंद्रसिंह हाडा तथा पूर्व अध्यक्ष राजेश पटेल ने भी इस बैठक में डाकोर नगर के विकास से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 09:55 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / राज्यमंत्री वाघेला ने प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर दिया आवश्यक मार्गदर्शन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

वडोदरा में कलक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, कर्मचारियों को निकाला बाहर

अहमदाबाद

52400 पर्यटक पहुंचे खिजड़िया पक्षी अभयारण्य

अहमदाबाद

भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के दर्शकों के लिए मध्यरात्रि बाद तक दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन

Ahmedabad Metro
अहमदाबाद

स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने की पहल

Ahmedabad Rural SP Office
अहमदाबाद

अहमदाबाद के स्कूलों को धमकी देने वालों पर प्राथमिकी दर्ज

Cyber crime branch Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.