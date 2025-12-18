Ahmedabad: स्कूलों को धमकी भरा ई-मेल भेजने वालों के विरुद्ध साइबर क्राइम ब्रांच ने दर्ज की प्राथमिकी

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी हार्दिक मांकडिया ने गुरुवार दोपहर को संवाददाताओं को बताया कि शहर की कई स्कूलों को बुधवार सुबह 8 बजे से शाम 4.30 बजे तक धमकी भरे ई-मेल मिले थे। इस मामले में साइबर क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि ज्यादातर स्कूलों को ई-मेल तीन अलग-अलग ई-मेल आईडी से भेजे गए थे। इनका आईपी एड्रेस विदेश में होने की आशंका है। इसे विदेश से भेजा गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। लोगों को घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है।