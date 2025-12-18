Ahmedabad: स्कूलों को धमकी भरा ई-मेल भेजने वालों के विरुद्ध साइबर क्राइम ब्रांच ने दर्ज की प्राथमिकी

Ahmedabad. शहर के 20 से ज्यादा स्कूलों को बुधवार को मिली बम धमाकों की धमकी के मामले में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले में स्कूलों को जिन तीन ई-मेल आईडी धारक, जिनके जरिए धमकी भरे ई-मेल मिले थे, को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक ई-मेल विदेश से भेजे जाने की आशंका है।
साइबर क्राइम ब्रांच के पीएसआइ पी ए हीरपरा ने खुद शिकायतकर्ता बनते हुए तीन ई-मेल आईडी धारकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। इसमें मुनरो क्विकेल 800@हॉटमेलडॉटकॉम , मेजी लॉब्सचर612@हॉटमेलडॉटकॉम तथा संतोषजी@अटॉमिकमेलडॉटआइ नाम के आईडी धारक को आरोपी बनाया गया है।
एफआइआर के तहत ई-मेल में बम ब्लास्ट@1.11 पीएम विषय से अहमदाबाद धमाके ब्लास्ट्स-स्कूल टू साबरमती जेल तक लिखा है। इसमें पूर्वनियोजित षडयंत्र रचकर, लोगों में भय, घबराहट पैदा करने के इरादे से बम धमाके की आपराधिक धमकी दी गई है। सूत्रों के तहत साबरमती सेंट्रल जेल सहित अन्य को भी ऐसा ही धमकी भरा ई-मेल भेजा गया था।
अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी हार्दिक मांकडिया ने गुरुवार दोपहर को संवाददाताओं को बताया कि शहर की कई स्कूलों को बुधवार सुबह 8 बजे से शाम 4.30 बजे तक धमकी भरे ई-मेल मिले थे। इस मामले में साइबर क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि ज्यादातर स्कूलों को ई-मेल तीन अलग-अलग ई-मेल आईडी से भेजे गए थे। इनका आईपी एड्रेस विदेश में होने की आशंका है। इसे विदेश से भेजा गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। लोगों को घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है।
बुधवार की घटना को मद्देनजर रखते हुए गुरुवार को कुछ स्कूलों ने छुट्टी घोषित की, हालांकि ज्यादातर स्कूल खुले रहे। शहर जिला शिक्षा अधिकारी ने गुरुवार को सभी स्कूलों को स्कूल खुले रखने के लिए कहा था।
