18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: स्कूलों को धमकी भरा ई-मेल भेजने वालों के विरुद्ध साइबर क्राइम ब्रांच ने दर्ज की प्राथमिकी

-तीन अलग-अलग ई-मेल आईडी धारकों को बनाया आरोपी, विदेश से ई-मेल भेजे जाने की आशंका

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 18, 2025

Cyber crime branch Ahmedabad

Ahmedabad. शहर के 20 से ज्यादा स्कूलों को बुधवार को मिली बम धमाकों की धमकी के मामले में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले में स्कूलों को जिन तीन ई-मेल आईडी धारक, जिनके जरिए धमकी भरे ई-मेल मिले थे, को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक ई-मेल विदेश से भेजे जाने की आशंका है।

साइबर क्राइम ब्रांच के पीएसआइ पी ए हीरपरा ने खुद शिकायतकर्ता बनते हुए तीन ई-मेल आईडी धारकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। इसमें मुनरो क्विकेल 800@हॉटमेलडॉटकॉम , मेजी लॉब्सचर612@हॉटमेलडॉटकॉम तथा संतोषजी@अटॉमिकमेलडॉटआइ नाम के आईडी धारक को आरोपी बनाया गया है।

एफआइआर के तहत ई-मेल में बम ब्लास्ट@1.11 पीएम विषय से अहमदाबाद धमाके ब्लास्ट्स-स्कूल टू साबरमती जेल तक लिखा है। इसमें पूर्वनियोजित षडयंत्र रचकर, लोगों में भय, घबराहट पैदा करने के इरादे से बम धमाके की आपराधिक धमकी दी गई है। सूत्रों के तहत साबरमती सेंट्रल जेल सहित अन्य को भी ऐसा ही धमकी भरा ई-मेल भेजा गया था।

प्रथम दृष्टया विदेशी आईपी एड्रेस

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी हार्दिक मांकडिया ने गुरुवार दोपहर को संवाददाताओं को बताया कि शहर की कई स्कूलों को बुधवार सुबह 8 बजे से शाम 4.30 बजे तक धमकी भरे ई-मेल मिले थे। इस मामले में साइबर क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि ज्यादातर स्कूलों को ई-मेल तीन अलग-अलग ई-मेल आईडी से भेजे गए थे। इनका आईपी एड्रेस विदेश में होने की आशंका है। इसे विदेश से भेजा गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। लोगों को घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है।

ज्यादातर स्कूल खुले रहे, कुछ में छुट्टी

बुधवार की घटना को मद्देनजर रखते हुए गुरुवार को कुछ स्कूलों ने छुट्टी घोषित की, हालांकि ज्यादातर स्कूल खुले रहे। शहर जिला शिक्षा अधिकारी ने गुरुवार को सभी स्कूलों को स्कूल खुले रखने के लिए कहा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

18 Dec 2025 08:38 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: स्कूलों को धमकी भरा ई-मेल भेजने वालों के विरुद्ध साइबर क्राइम ब्रांच ने दर्ज की प्राथमिकी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के दर्शकों के लिए मध्यरात्रि बाद तक दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन

Ahmedabad Metro
अहमदाबाद

स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने की पहल

Ahmedabad Rural SP Office
अहमदाबाद

अमरेली : कार सड़क से नीचे उतरकर खेत में एक पेड़ से टकराई, तीन लोगों की मौत, एक गंभीर

अहमदाबाद

मोरबी : ट्रक ने द्वारका जा रहे 5 पदयात्रियों को कुचला, 4 की मौत

अहमदाबाद

विवाह से पूर्व और परिवार नियोजन से पहले थैलेसीमिया जांच पर जोर

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.