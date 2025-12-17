विवाह से पूर्व और परिवार नियोजन से पहले थैलेसीमिया जांच पर जोर

अहमदाबाद. रोटरी क्लब अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर से थैलेसीमिया जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3055 के गवर्नर निगम चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विवाह से पूर्व और परिवार नियोजन से पहले थैलेसीमिया जांच की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को इस बीमारी से मुक्त रखा जा सके।

इस अवसर पर रोटरी ने गंभीर थैलेसीमिया रोगियों के लिए आवश्यक 'रोटरी थैला पंप बैंक' का उद्घाटन किया। यह पंप बार-बार रक्त चढ़ाने से होने वाली लौह (आयरन) की अधिकता को दूर करने और रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

क्लब में नए सदस्यों का स्वागत किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दान करने वाले सदस्यों को पिन लगाकर सम्मानित किया गया। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3055 की थैलेसीमिया कमेटी के चेयरमैन डॉ. अनिल खत्री ने थैलेसीमिया जागरूकता और उपचार में सराहनीय योगदान देने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

वाडज िस्थत रेडक्रॉस भवन में आयोजित रैली में रोटरी क्लब अहमदाबाद एयरपोर्ट के अध्यक्ष सत्यनारायण समदानी ने कहा कि यह रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आज की जागरूकता को हमेशा की रोकथाम में बदलने का हमारा संकल्प है।